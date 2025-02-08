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Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости, а в составе хозяев дублем отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 09:48 (pp)     1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 10:39 (pp)     1:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 11:46     2:2 Перри (Хенрик, Капанен) – 12:22     2:3 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 18:08     2:4 Макар (Келли) – 26:39 (sh)     3:4 Перри (Скиннер, Экхольм) – 27:48 (pp)     4:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 35:59     4:5 Нечас (Маккиннон) – 55:38    

Драйзайтль первым достиг отметки в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне. На второй строчке лучших снайперов лиги — Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс» с 33 голами, третий — Марк Шайфли (31) из «Виннипег Джетс». Лучший из россиян — Александр Овечкин (26) из «Вашингтон Кэпиталз» — на девятом месте.

Напомним, «Эдмонтон» после поражения остался вторым на Западе с 72 очками.

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