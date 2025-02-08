Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб
Поделиться
В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости, а в составе хозяев дублем отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 09:48 (pp) 1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 10:39 (pp) 1:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 11:46 2:2 Перри (Хенрик, Капанен) – 12:22 2:3 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 18:08 2:4 Макар (Келли) – 26:39 (sh) 3:4 Перри (Скиннер, Экхольм) – 27:48 (pp) 4:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 35:59 4:5 Нечас (Маккиннон) – 55:38
Драйзайтль первым достиг отметки в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне. На второй строчке лучших снайперов лиги — Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс» с 33 голами, третий — Марк Шайфли (31) из «Виннипег Джетс». Лучший из россиян — Александр Овечкин (26) из «Вашингтон Кэпиталз» — на девятом месте.
Напомним, «Эдмонтон» после поражения остался вторым на Западе с 72 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
10:16
-
10:00
-
09:50
-
09:36
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:12
-
08:05
-
07:41
-
06:38
-
06:36
-
05:31
-
03:59
- 7 февраля 2025
-
23:18
-
23:09
-
22:28
-
22:09
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:10
-
20:53
-
20:22
-
20:01
-
19:46
-
19:28
-
19:11
-
18:54
-
18:25
-
18:20
-
18:15