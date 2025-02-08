Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб

В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости, а в составе хозяев дублем отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль.

Драйзайтль первым достиг отметки в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне. На второй строчке лучших снайперов лиги — Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс» с 33 голами, третий — Марк Шайфли (31) из «Виннипег Джетс». Лучший из россиян — Александр Овечкин (26) из «Вашингтон Кэпиталз» — на девятом месте.

Напомним, «Эдмонтон» после поражения остался вторым на Западе с 72 очками.