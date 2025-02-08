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Нападающий «Витязя» ответил, можно ли назвать Ротенберга главным стендапером КХЛ

Нападающий «Витязя» ответил, можно ли назвать Ротенберга главным стендапером КХЛ
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников ответил на вопрос о пресс-конференциях и высказываниях главного тренера СКА Романа Ротенберга.

— Можно ли назвать главным стендапером КХЛ Романа Ротенберга?
— Скорее хорошим тренером. В первую очередь, он выполняет свою работу на очень высоком уровне, а уж потом задаёт жару на пресс-конференциях. Все мы пытаемся создавать собственный медийный образ и делаем это по-разному. Для меня Роман Борисович — отличный наставник, который открыл мне дорогу в большой хоккей и дал шанс побороться за место в составе одного из грандов КХЛ.

— Он действительно настолько эмоционален или в какой-то степени играет на публику?
— Уверен, его спичи перед журналистами идут прежде всего от сердца. Ротенберг просто говорит, что думает. Плюс давайте не забывать: спорт — тоже своего рода шоу-бизнес, — приводит слова Бучельникова RT.

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