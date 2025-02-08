Матч звёзд КХЛ — 2025: во сколько начало игр, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.
В первый игровой день пройдут три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска». Также состоится мини-турнир среди команд дивизионов. Сегодня в полуфиналах сыграют Дивизион Боброва с Дивизионом Тарасова и Дивизион Харламова с Дивизионом Чернышёва.
Чемпионат проведёт текстовые онлайн-трансляции первого и второго полуфиналов.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Дивизион Боброва
Не начался
Дивизион Тарасова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Дивизион Чернышёва
Не начался
Дивизион Харламова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025 можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и тематических каналах KHL и KHL Prime.
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