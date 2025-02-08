Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матч звёзд КХЛ — 2025: во сколько начало игр, где смотреть трансляцию

Матч звёзд КХЛ — 2025: во сколько начало игр, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.

В первый игровой день пройдут три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска». Также состоится мини-турнир среди команд дивизионов. Сегодня в полуфиналах сыграют Дивизион Боброва с Дивизионом Тарасова и Дивизион Харламова с Дивизионом Чернышёва.

Чемпионат проведёт текстовые онлайн-трансляции первого и второго полуфиналов.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Дивизион Боброва
Не начался
Дивизион Тарасова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Дивизион Чернышёва
Не начался
Дивизион Харламова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025 можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и тематических каналах KHL и KHL Prime.

Материалы по теме
КХЛ назвала суммы, которые получат команда-победитель и MVP Матча звёзд — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android