Матч звёзд КХЛ — 2025: во сколько начало игр, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.

В первый игровой день пройдут три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска». Также состоится мини-турнир среди команд дивизионов. Сегодня в полуфиналах сыграют Дивизион Боброва с Дивизионом Тарасова и Дивизион Харламова с Дивизионом Чернышёва.

Чемпионат проведёт текстовые онлайн-трансляции первого и второго полуфиналов.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025 можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и тематических каналах KHL и KHL Prime.