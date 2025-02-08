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«Я запомню это на всю жизнь». Якупов — об участии в Матче звёзд КХЛ

«Я запомню это на всю жизнь». Якупов — об участии в Матче звёзд КХЛ
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Нападающий «Авангарда» и команды дивизиона Чернышёва Наиль Якупов высказался об участии в Матче звёзд КХЛ, который стартует сегодня, 8 февраля, в Новосибирске.

«Пока не могу представить, что будет на самом матче. Есть ли у меня ощущение хоккейной сказки? Да. Классно, когда есть моменты, которые отличаются от повседневной жизни. Хорошие люди вокруг, чувствуется любовь к миру, к хоккею, к своим близким. Как ни крути, я счастлив — в 31 год впервые попал на Матч звёзд. Неважно, какими путями, я здесь, и я запомню это на всю жизнь», — цитирует Якупова официальный сайт КХЛ.

Напомним, Якупов на Матче взёзд заменил форварда «Авангарда» Рида Буше, который не смог участвовать из-за травмы.

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