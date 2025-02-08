Легенда «Детройта» Хенрик Зеттерберг высказался про отстранение российских хоккеистов

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира, легенда «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг выразил сожаление тем фактом, что российские хоккеисты отстранены от международных соревнований.

«Мне жаль игроков, которым не разрешают участвовать в соревнованиях. Но это решение принимается без нас. То, что происходит во всём мире, чрезвычайно печально, и, к сожалению, отстранение является его частью. Но мне жаль российских игроков, у которых хорошие намерения», — приводит слова Зеттерберга Expressen.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.