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Легенда «Детройта» Хенрик Зеттерберг высказался про отстранение российских хоккеистов

Легенда «Детройта» Хенрик Зеттерберг высказался про отстранение российских хоккеистов
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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира, легенда «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг выразил сожаление тем фактом, что российские хоккеисты отстранены от международных соревнований.

«Мне жаль игроков, которым не разрешают участвовать в соревнованиях. Но это решение принимается без нас. То, что происходит во всём мире, чрезвычайно печально, и, к сожалению, отстранение является его частью. Но мне жаль российских игроков, у которых хорошие намерения», — приводит слова Зеттерберга Expressen.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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