Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион: приглашение Бенуа Гру на Матч звёзд — аванс от КХЛ

Олимпийский чемпион: приглашение Бенуа Гру на Матч звёзд — аванс от КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил решение Континентальной хоккейной лиги пригласить главного тренера «Трактора» Бенуа Гру на Матч звёзд лиги.

«Не могу сказать, что в этом сезоне при канадском тренере «Трактор» преобразился. Мы видим именно тот весёлый Челябинск, который год назад стал открытием плей-офф и остановил 4-0 московское «Динамо».

Да, Гру добавил команде стабильности. Но при этом он получает максимальную кадровую поддержку со стороны руководства, «Трактор» постоянно проводит обмены. Мало кто из российских тренеров может этим похвастаться.

Думаю, первую оценку Гру даст плей-офф. «Трактор», если учесть базу прошлого сезона, имеет все возможности дойти до финала. Если этот результат канадский штаб «Трактора» покажет, то вызов Гру на Матч звёзд окажется оправданным. Но пока это скорее аванс тренеру, который делает первые шаги в КХЛ», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Бенуа Гру — об участии в Матче звёзд КХЛ: для меня это большая честь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android