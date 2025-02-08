Форвард «Чикаго» Бедард отреагировал на критику от Марка Мессье и Пола Биссоннетта

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отреагировал на критику от Марка Мессье и Пола Биссоннетта. Ранее обладатель Кубка Стэнли Мессье заявил, что отсутствие последствий в связи с плохой игрой форварда «Чикаго» может подорвать моральный дух команды. Биссоннетт, в свою очередь, считает, что Коннору «нужно работать над многими деталями в игре».

«Я не слежу за хоккейными передачами. Я играю. Мне, честно говоря, всё равно, что люди со стороны думают обо мне или о команде. Не собираюсь обижаться, если кто-то скажет, что я плохо сыграл или что-то в этом роде. Мне всё равно. Это их работа — говорить то, что они чувствуют. Я не собираюсь принимать это близко к сердцу», — приводит слова Бедарда TSN.