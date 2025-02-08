«Это правильно». Борис Ротенберг оценил поведение сына Романа на пресс-конференциях

Отец главного тренера СКА Романа Ротенберга Борис Ротенберг оценил пресс-конференции своего сына и наставника армейского клуба.

«Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя. И такие вещи, которые он говорит про команду, влияют потом на настроение, чтобы на следующий матч после проигранного игроки выходили мотивированными. Думаю, это правильно, и главное, чтобы не было какого-то негатива, высказывания каких-то неправильных вещей. А так, как известно, всё, что нас не убивает, только делает нас сильнее», — цитирует Бориса Ротенберга ТАСС.

Ранее нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников ответил на вопрос о пресс-конференциях и высказываниях Романа Ротенберга.