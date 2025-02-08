Хет-трик Хафизова помог дивизиону Боброва обыграть дивизион Тарасова в Матче звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
За дивизион Боброва шайбы забросили: Тимур Хафизов (хет-трик), Иван Демидов (дважды), Иван Морозов, Егор Климович (дважды) и Павел Порядин.
За дивизион Тарасова голами отметились: Руслан Исхаков, Данил Аймурзин, Мартин Гернат, Сэм Энас и Никита Гусев (дважды).
Напомним, в первый игровой день пройдут также три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».
Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.
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