«Команда для седьмого или восьмого места». Крикунов — о «Северстали»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре череповецкой «Северстали» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Перед сезоном я не мог представить, что «Северсталь» будет идти так высоко. Это команда для седьмого или восьмого места. Видимо, Козырев очень хорошо поработал, что Череповец забрался так высоко. Качественно подбирает игроков под свою систему и показывает результат. Но «Северсталь» не пройдёт во второй тур плей-офф. Почему-то я так думаю», — цитирует Крикунова LiveResult.

«Северсталь» в текущем сезоне провела 53 матча и на данный момент располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 69 очков.