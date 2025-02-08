Плющев: для Овечкина на первом месте не рекорд, а результаты «Вашингтона»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это игра мастера, который уже давно себя зарекомендовал как хоккеист высочайшего класса. В последнее время Саша поймал кураж. Очевидно, что тот рекорд, который давно ждут все российские любители хоккея и многие в Северной Америке, уже близок. Излечившись от травмы, он со свежими силами пошёл забивать.

Для него главное — не погоня за Уэйном Гретцки, а то, что он решает вопросы для своей команды, которые сейчас стоят у него на первом месте. Он командный игрок, что подтверждал всегда, поэтому для него самое важное — результат команды», — приводит слова Плющева Vprognoze.