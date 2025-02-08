Первый день Матча звёзд — 2025 КХЛ в Новосибирске посетили 11 243 зрителя

Сегодня, 8 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит первый игровой день Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Первый день Матча звёзд 2025 посетили 11 243 зрителя, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, в первый игровой день проходит три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

Также прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.

Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.