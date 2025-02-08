Исхаков на Матче звёзд КХЛ повторил легендарный буллит Тарасенко, но не попал в ворота
Поделиться
Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков во время конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд — 2025 Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске повторил легендарный буллит Владимира Тарасенко 2012 года, но не попал в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, в первый игровой день проходит три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».
Также прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 11:15 МСК
Дивизион Боброва
Окончен
9 : 6
Дивизион Тарасова
0:1 Исхаков – 00:39 (3x3) 0:2 Аймурзин – 02:07 (3x3) 1:2 Хафизов – 02:22 (3x3) 1:3 Гернат (Исхаков) – 02:47 (3x3) 2:3 Демидов – 03:18 (3x3) 2:4 Энас – 03:29 (3x3) 3:4 Морозов (Голдобин) – 04:09 (3x3) 3:5 Гусев – 05:48 (3x3) 3:6 Гусев – 08:35 (3x3) 4:6 Хафизов – 09:01 (3x3) 5:6 Климович – 09:09 (3x3) 6:6 Порядин – 10:59 (3x3) 7:6 Хафизов – 15:13 (3x3) 8:6 Демидов – 16:18 9:6 Климович – 19:34 (en)
Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
12:39
-
12:27
-
12:20
-
12:15
-
11:54
-
11:45
-
11:29
-
11:15
-
10:52
-
10:31
-
10:16
-
10:00
-
09:50
-
09:36
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:12
-
08:05
-
07:41
-
06:38
-
06:36
-
05:31
-
03:59
- 7 февраля 2025
-
23:18
-
23:09
-
22:28
-
22:09
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:10