Исхаков на Матче звёзд КХЛ повторил легендарный буллит Тарасенко, но не попал в ворота

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков во время конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд — 2025 Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске повторил легендарный буллит Владимира Тарасенко 2012 года, но не попал в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первый игровой день проходит три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

Также прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.

Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.