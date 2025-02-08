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Тимур Хафизов спародировал медленный буллит Евгения Кузнецова на Матче звёзд КХЛ

Тимур Хафизов спародировал медленный буллит Евгения Кузнецова на Матче звёзд КХЛ
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Капитан «Сочи» Тимур Хафизов во время конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд — 2025 Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске спародировал медленный буллит форварда СКА Евгения Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первый игровой день проходит три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

Также прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 11:15 МСК
Дивизион Боброва
Окончен
9 : 6
Дивизион Тарасова
0:1 Исхаков – 00:39 (3x3)     0:2 Аймурзин – 02:07 (3x3)     1:2 Хафизов – 02:22 (3x3)     1:3 Гернат (Исхаков) – 02:47 (3x3)     2:3 Демидов – 03:18 (3x3)     2:4 Энас – 03:29 (3x3)     3:4 Морозов (Голдобин) – 04:09 (3x3)     3:5 Гусев – 05:48 (3x3)     3:6 Гусев – 08:35 (3x3)     4:6 Хафизов – 09:01 (3x3)     5:6 Климович – 09:09 (3x3)     6:6 Порядин – 10:59 (3x3)     7:6 Хафизов – 15:13 (3x3)     8:6 Демидов – 16:18     9:6 Климович – 19:34 (en)    

Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.

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