Дмитрий Бучельников выиграл конкурс «Круг на скорость» на Матче звёзд КХЛ

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников выиграл конкурс «Круг на скорость» на Матче звёзд — 2025 Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Результат форварда составил 13.737 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ.

Напомним, в первый игровой день прошли три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

Также завершилась первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.

Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.