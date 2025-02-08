Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи победил в конкурсе «Сила броска» на Матче звёзд КХЛ

Канадский защитник «Сибири» Тревор Мёрфи победил в конкурсе «Сила броска» на Матче звёзд — 2025 Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Результат игрока обороны составил 164,17 км/ч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальной группе КХЛ Вконтакте.

Отметим, что кроме Мёрфи в конкурсе участвовали Никита Лямкин («Ак Барс»), Александр Никишин (СКА), и Владислав Каменев (ЦСКА). Рекорд КХЛ в конкурсе на силу броска принадлежит экс‑защитнику «Трактора» Александру Рязанцеву и составляет 183,67 км/ч, он был установлен в 2012 году.

Напомним, в первый игровой день прошли три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

Также завершилась первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.