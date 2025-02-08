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Борис Михайлов: Гашек — ненормальный человек, пустышка

Борис Михайлов: Гашек — ненормальный человек, пустышка
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил высказывания чешского бывшего голкипера Доминика Гашека про отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Слова Гашека? Он — ненормальный человек. Уже давно это надо понять. Мнение Гашека — пустышка, даже говорить про него не хочу. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания. Вот и всё.

Не знаю, какое мнение у людей на западе по поводу наших спортсменов и хоккеистов. Хотят они или не хотят, всё равно пройдёт какое-то время, и они нас допустят. Они понимают, что как скажет их главный политолог, так и будет», — цитирует Михайлова Sport24.

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