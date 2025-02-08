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Сергей Широков стал победителем конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ

Капитан «Сибири» Сергей Широков стал победителем конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд — 2025 Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Форвард вышел пробивать буллит в голове Снеговика, талисмана «Сибири».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальной группе КХЛ Вконтакте.

Сергей Широков получил 30,22% голосов среди болельщиков.

Напомним, в первый игровой день завершились три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

Также прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова со счётом 9:6.

Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.