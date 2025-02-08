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Демидов: Ротенберг сказал, что не отпустит из СКА без Кубка Гагарина? Значит, так и есть

Демидов: Ротенберг сказал, что не отпустит из СКА без Кубка Гагарина? Значит, так и есть
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Нападающий СКА Иван Демидов прокомментировал слова главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга о том, что форвард уйдёт из клуба с берегов Невы после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.

— Роман Борисович говорил, что из СКА правильно уезжать, только выиграв Кубок Гагарина, как Панарин. Он с тобой такие разговоры вёл, что без Кубка Гагарина не опустит?
— Значит, так и есть, — передаёт слова Демидова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Демидов провёл 53 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач.

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