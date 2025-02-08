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Форвард СКА Иван Демидов ответил на вопрос, чей буллит на Матче звёзд ему понравился

Форвард СКА Иван Демидов ответил на вопрос, чей буллит на Матче звёзд ему понравился
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Форвард СКА Иван Демидов ответил на вопрос, чей буллит на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске ему понравился.

— Расскажи о своём буллите — чья идея, кто клеил?
— Всё сам сделал, а идею Саня Никишин и Миша Григоренко подали. Поговорили, придумали так сделать. Оставалось только попасть в ворота, я сначала не смог.

— А чей буллит понравился из остальных?
— У Руса Исхакова понравился, классно сделал, только тоже не попал! У многих хорошие, мне понравилось, — передаёт слова Демидова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Демидов провёл 53 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач.

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