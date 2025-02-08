Иван Демидов рассказал, смотрит ли матчи «Монреаля»

Форвард СКА Иван Демидов ответил на вопрос, смотрит ли матчи «Монреаль Канадиенс». Напомним, канадский клуб задрафтовал нападающего под общим пятым номером.

«Когда есть время, конечно, смотрю матчи «Монреаля». Не всегда получается, но когда есть возможность, смотрю», — передаёт слова Демидова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Демидов провёл 53 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач.

Ранее Демидов прокомментировал слова главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга о том, что форвард уйдёт из клуба с берегов Невы после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.