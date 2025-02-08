Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Исхаков рассказал, как ему пришла идея повторить знаменитый буллит Тарасенко с Матча звёзд

Исхаков рассказал, как ему пришла идея повторить знаменитый буллит Тарасенко с Матча звёзд
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков рассказал, как ему пришла идея повторить знаменитый буллит Владимира Тарасенко с Матча звёзд.

— Как пришла идея повторить знаменитый буллит Тарасенко?
— Автоматически пришло это в голову, когда узнал, что выбран на Матч звёзд, который проводится в Новосибирске. Сразу мне вспомнился тот буллит Володи Тарасенко с леской. Спасибо семье Володи, что дали мне его майку с Матча звёзд. Было здорово.

— Насколько сложно сделать всё в техническом плане: подготовить клюшку, леску?
— Со стороны может показаться, что легко, но есть маленькие детали: какую леску выбрать, как просверлить дырки и так далее. Не буду вникать во все детали, пусть игроки, которые захотят это повторить, подумают. Не очень просто это.

— Можешь ли ты назвать буллит Тарасенко любимым с Матчей звёзд КХЛ?
— На Матчах звёзд — да. А так — вряд ли. Когда в детстве смотрел, эффект «вау» присутствовал, поэтому он мне и запомнился, — сказал Исхаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Видео
Исхаков на Матче звёзд КХЛ повторил легендарный буллит Тарасенко, но не попал в ворота
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android