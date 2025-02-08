Исхаков рассказал, как ему пришла идея повторить знаменитый буллит Тарасенко с Матча звёзд

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков рассказал, как ему пришла идея повторить знаменитый буллит Владимира Тарасенко с Матча звёзд.

— Как пришла идея повторить знаменитый буллит Тарасенко?

— Автоматически пришло это в голову, когда узнал, что выбран на Матч звёзд, который проводится в Новосибирске. Сразу мне вспомнился тот буллит Володи Тарасенко с леской. Спасибо семье Володи, что дали мне его майку с Матча звёзд. Было здорово.

— Насколько сложно сделать всё в техническом плане: подготовить клюшку, леску?

— Со стороны может показаться, что легко, но есть маленькие детали: какую леску выбрать, как просверлить дырки и так далее. Не буду вникать во все детали, пусть игроки, которые захотят это повторить, подумают. Не очень просто это.

— Можешь ли ты назвать буллит Тарасенко любимым с Матчей звёзд КХЛ?

— На Матчах звёзд — да. А так — вряд ли. Когда в детстве смотрел, эффект «вау» присутствовал, поэтому он мне и запомнился, — сказал Исхаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.