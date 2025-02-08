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Исхаков рассказал, как промахнулся в пустые ворота при исполнении буллита

Исхаков рассказал, как промахнулся в пустые ворота при исполнении буллита
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Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков рассказал, как промахнулся в пустые ворота при исполнении буллита во время Матча звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске. Форвард повторил знаменитый буллит Владимира Тарасенко с Матча звёзд.

— Самый удивительный промах в твоей карьере?
— Конечно, да. Было бы приятно, если бы шайба в ворота попала, но это всё-таки Матч звёзд, мы пришли получить удовольствие, пообщаться с новыми лицами, об этом не буду долго думать, — сказал Исхаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в первый игровой день завершились три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

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