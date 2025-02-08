Исхаков — о Матче звёзд: на таких скоростях не получается сделать какие-то трюки

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков прокомментировал своё участие в Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске.

— Насколько в удовольствие вам играть на таких низких скоростях?

— Это больше для болельщиков. Хотя нам тоже приятно, что нас выбрали, приятно, что приехали с семьями, пообщались. Конечно, на таких скоростях не получается сделать какие-то трюки, что-нибудь прикольное выдумывать.

— Что случилось во втором периоде, почему так отдали игру?

— Немного расслабились, лидировали весь первый период.

— Как атмосфера на арене?

— Новосибирск – один из главных хоккейных городов, как уже было много раз сказано. Полная арена была, здорово.

— Как вам драка/танцы Климовича и Лукьянцева?

— Слушайте, это всё на публику. Ребята – молодцы, — сказал Исхаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.