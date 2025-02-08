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Дивизион Чернышёва победил дивизион Харламова и стал вторым финалистом Матча звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Чернышёва победил дивизион Харламова со счётом 10:6.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За дивизион Чернышёва шайбы забросили: Максим Филимонов, Сергей Широков (хет-трик), Дамир Шарипзянов (хет-трик), Наиль Якупов, Даниил Гутик и Алекс Гальченюк.

За дивизион Харламова голами отметились: Максим Шабанов, Никита Лямкин, Яромир Ермаков (дважды), Андрей Белозёров и Стефан Да Коста.

Напомним, в первый игровой день прошли также три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

В воскресенье, 9 февраля, между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита». Кроме того, пройдут финал и матч за третье место среди команд дивизионов.

Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тысяч рублей.