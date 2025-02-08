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Дивизион Чернышёва — Дивизион Харламова, результат матча 8 февраля 2024, счет 10:6, Матч звёзд КХЛ — 2025

Дивизион Чернышёва победил дивизион Харламова и стал вторым финалистом Матча звёзд КХЛ
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла первая полуфинальная игра Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Чернышёва победил дивизион Харламова со счётом 10:6.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 6
Дивизион Харламова
0:1 Шабанов (Белозёров) – 01:25 (3x3)     1:1 Филимонов (Гутик, Чистяков) – 02:34 (3x3)     2:1 Широков (Мёрфи) – 04:46 (3x3)     3:1 Шарипзянов (Гальченюк) – 05:06 (3x3)     4:1 Якупов – 05:29 (3x3)     4:2 Лямкин (Яковлев) – 05:55 (3x3)     4:3 Ермаков (Да Коста) – 07:51 (3x3)     5:3 Широков – 09:29 (3x3)     6:3 Шарипзянов (Гальченюк) – 11:45 (3x3)     6:4 Белозёров (Кадейкин) – 15:07 (3x3)     7:4 Гутик (Чистяков) – 17:09 (3x3)     7:5 Да Коста (Яшкин) – 17:30 (4x3)     7:6 Ермаков – 18:06 (4x3)     8:6 Широков – 18:55 (en)     9:6 Гальченюк – 19:23 (en)     10:6 Шарипзянов (Якупов, Гальченюк) – 19:59 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За дивизион Чернышёва шайбы забросили: Максим Филимонов, Сергей Широков (хет-трик), Дамир Шарипзянов (хет-трик), Наиль Якупов, Даниил Гутик и Алекс Гальченюк.

За дивизион Харламова голами отметились: Максим Шабанов, Никита Лямкин, Яромир Ермаков (дважды), Андрей Белозёров и Стефан Да Коста.

Напомним, в первый игровой день прошли также три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

В воскресенье, 9 февраля, между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита». Кроме того, пройдут финал и матч за третье место среди команд дивизионов.

Отметим, что команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тысяч рублей.

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