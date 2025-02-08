Шарипзянов: у мексиканского буллита «Авангарда» не было шансов выиграть на «Сибирь-Арене»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал исполнение буллита в мексиканском стиле от форварда омского клуба Наиля Якупова.

— Как придумали мексиканский буллит?

— Это к Якупову вопрос, я только сегодня прилетел. Просто сделал всё, что мне сказали. Считаю, получилось круто, но у нас сегодня не было шансов на «Сибирь-Арене» выиграть этот конкурс.

— Ты узнал о поездке на Матч звёзд внезапно, какие были эмоции?

— Да больше было проблем с логистикой, прямых рейсов не было. И даже во Владивосток на продолжение регулярки я полечу с пересадками, а другие ребята — напрямую. Но ничего страшного. Интересно всегда приехать на такое мероприятие, детям показать. Жена с дочкой на трибуне, сын со мной. Ему нравится, он на лавке стоит, клюшки носит (смеётся), — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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