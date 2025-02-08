Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарипзянов: у мексиканского буллита «Авангарда» не было шансов выиграть на «Сибирь-Арене»

Шарипзянов: у мексиканского буллита «Авангарда» не было шансов выиграть на «Сибирь-Арене»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал исполнение буллита в мексиканском стиле от форварда омского клуба Наиля Якупова.

— Как придумали мексиканский буллит?
— Это к Якупову вопрос, я только сегодня прилетел. Просто сделал всё, что мне сказали. Считаю, получилось круто, но у нас сегодня не было шансов на «Сибирь-Арене» выиграть этот конкурс.

— Ты узнал о поездке на Матч звёзд внезапно, какие были эмоции?
— Да больше было проблем с логистикой, прямых рейсов не было. И даже во Владивосток на продолжение регулярки я полечу с пересадками, а другие ребята — напрямую. Но ничего страшного. Интересно всегда приехать на такое мероприятие, детям показать. Жена с дочкой на трибуне, сын со мной. Ему нравится, он на лавке стоит, клюшки носит (смеётся), — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальной группе КХЛ Вконтакте.

Материалы по теме
Видео
Сергей Широков стал победителем конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android