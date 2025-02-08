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Капитан «Авангарда» Шарипзянов прокомментировал обилие травм в омском клубе

Капитан «Авангарда» Шарипзянов прокомментировал обилие травм в омском клубе
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал обилие травм в омском клубе.

— Лавина травм в «Авангарде», как можно это объяснить?
— Не думаю, что есть какое-то объяснение. Такая игра хоккей, травмы — неотъемлемая часть, когда-то больше, когда-то меньше. Мы не обращаем на это внимания. Что касается меня, то мне нравится играть много. Если делать правильные вещи, то можно восстановиться за сутки к следующему матчу, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» на данный момент провёл 53 игры и располагается на шестой строчке Востока, имея в активе 60 очков.

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