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Шарипзянов рассказал о своём выходе на решающий буллит в матче «Авангарда» с ЦСКА

Шарипзянов рассказал о своём выходе на решающий буллит в матче «Авангарда» с ЦСКА
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал свой выход на решающий буллит в матче с ЦСКА (1:2 Б).

— Расскажи о своём выходе на решающий буллит в недавнем матче с ЦСКА.
— Да просто Ги Буше отправил меня на эту попытку. Но я предполагал, что так будет. Не согласен с тем, что только нападающие должны бить буллиты. Да, они в этом лучше, находятся ближе к воротам, но и защитник может выйти и исполнить. Та же шайба, тот же лёд, тот же вратарь. Надо просто выйти и забить. Но я не то сделал, что хотел в той игре с ЦСКА.

— На тренировках тоже бьёшь буллиты?
— Да, мы с Ильёй Проскуряковым иногда играем на колу или банный напиток. Так что у нас есть свои интересные фишки, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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