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«За слова надо отвечать». Бучельников — о победе над дивизионом Тарасова на Матче звёзд

«За слова надо отвечать». Бучельников — о победе над дивизионом Тарасова на Матче звёзд
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Нападающий «Витязя» и дивизиона Боброва Дмитрий Бучельников прокомментировал победу над дивизионом Тарасова на Матче звёзд КХЛ — 2025.

— Вчера ты сказал, что вы всем утрёте нос. Я правильно понимаю, что это стало главной причиной вашего камбэка? Слово-то держать надо.
— Да, конечно, надо отвечать, поэтому мы немного собрались после первого перерыва. Вышли и победили.

— Драка Климовича и Лукьянцева перевернула игру?
— Это самый важный момент в этой встрече. Максим [Дорожко] хоть и проиграл в цуефа, но не пропустил.

— Какие установки давал второй тренер (комик Алексей Стахович. — Прим. «Чемпионата»)?
— Алексей очень доблестно отзывался, даже не матерился, выступал за позитив, шуточки, думаю, нам это и помогло.

— Поначалу казалось, что играете только вы с Хафизовым.
— Начали по-простому, даже стали закрывать вратаря, забили сразу. Видите, как мы работаем! Нам надо было выиграть, чтобы остаться молодчиками, — сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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