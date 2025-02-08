Бучельников — о Никишине в роли центрального нападающего: капитан сам решает, куда встанет

Нападающий «Витязя» и дивизиона Боброва Дмитрий Бучельников прокомментировал игру капитана СКА Александра Никишина в роли центрального нападающего во время Матча звёзд КХЛ — 2025.

— Кто предложил Никишина на вбрасывание поставить?

— Капитан сам решает, куда встанет. Хозяин, сказал, что в центр встанет, и всё, — сказал Бучельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в первый игровой день прошли также три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

В воскресенье, 9 февраля, между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита». Кроме того, пройдут финал и матч за третье место среди команд дивизионов.