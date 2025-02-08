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Щитов: было бы здорово, если бы федерации ведущих европейских сборных вышли из ИИХФ

Щитов: было бы здорово, если бы федерации ведущих европейских сборных вышли из ИИХФ
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Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную России от участия в чемпионате мира — 2026.

«Было бы здорово, если бы федерации всех ведущих европейских сборных вышли из организации ИИХФ и проводили бы свой турнир раз в несколько лет, чтобы было интересно посмотреть, чтобы была передача опыта международного. Для наших хоккеистов очень плохо, что не сыграют на чемпионате мира», — цитирует Щитова Liveresult.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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