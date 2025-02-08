Игорь Никитин оценил атмосферу в Новосибирске на Матче звёзд КХЛ — 2025

Главный тренер «Локомотива» и команды дивизиона Тарасова Игорь Никитин оценил атмосферу в Новосибирске на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.

«Всё отлично, ребята сыграли, побегали. Будем готовиться к завтрашней встрече. Для меня Новосибирск — знакомый город, я провёл здесь хорошее время и как игрок, и как тренер. Местные болельщики всегда отличались энергетикой», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Напомним, в первый игровой день прошли также три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

Завтра, 9 февраля, между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита». Кроме того, пройдут финал и матч за третье место среди команд дивизионов.