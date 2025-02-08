Сергей Широков высказался о своём победном буллите на Матче звёзд КХЛ — 2025

Капитан «Сибири» Сергей Широков рассказал о своём победном буллите на Матче звёзд — 2025 Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Форвард вышел пробивать буллит в голове Снеговика, талисмана «Сибири».

— Хотелось, чтобы Снеговика запомнили, потому что это культовый персонаж, все его знают. Он крутой, спасибо, что так получилось здорово сделать — и всё сработало. Никто не упал, никто шайбу не потерял, а там были попытки!

— Тренировались в голове бить?

— Попробовал пару раз, в ней действительно тяжело видно, маленький обзор. Здорово, что на буллите всё получилось.

— Насколько жарко в ней?

— Мне не жарко было, я же в ней был совсем чуть-чуть. А он постоянно, ему, наверное, очень тяжело, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.