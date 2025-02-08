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Джереми Смит: в Новосибирске очень холодно, но это даёт правильное настроение

Джереми Смит: в Новосибирске очень холодно, но это даёт правильное настроение
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Вратарь «Куньлунь Ред Стар» и команды дивизиона Тарасова Джереми Смит поделился впечатлениями от выступления на Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске.

«Болельщики очень вовлечены и в игру, и в конкурсы. Думаю, у нас получается классное и весёлое шоу. В Новосибирске очень холодно, но это даёт правильное настроение для игры в хоккей! Мы хотели победить. Все хоккеисты хотят выигрывать всегда, это очевидно. Я старался изо всех сил. Но соперники выступали очень хорошо, а ещё у них есть Иван Демидов — отличный хоккеист!» — приводит слова Смита пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в первый игровой день прошли также три конкурса хоккейного мастерства — «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска».

В воскресенье, 9 февраля, между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита». Кроме того, пройдут финал и матч за третье место среди команд дивизионов.

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