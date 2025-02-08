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«Буду отращивать усы, двигать усами». Якупов – об идее мексиканского буллита на МВЗ КХЛ

«Буду отращивать усы, двигать усами». Якупов – об идее мексиканского буллита на МВЗ КХЛ
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Нападающий «Авангарда» и команды дивизиона Чернышёва Наиль Якупов прокомментировал исполнение буллита в мексиканском стиле.

— Как родилась идея мексиканского буллита в исполнении игроков «Авангарда»?
— Это наши замечательные работники службы маркетинга «Авангарда» всё придумали, огромное им спасибо, нам просто надо было исполнить. Началось всё, наверное, с двух маленьких парней, которые пришли с усами на игру в Омске и Москве, и мы подхватили этот тренд. Буду стараться отращивать усы, двигать усами. Это прикольная история, как мне кажется.

У меня только позитив от дебюта на Матче звёзд. Много общения, улыбок, вкусная еда. Такая возможность отвлечься от профессиональной рутины. В Мексике ни разу не был, пока есть другие страны в планах для посещения.

Думаю, просто так на такие мероприятия не вызывают. Если нас троих из «Авангарда» вызвали, то это говорит о нашей работе, о нашей стабильности. Мы выбрались из того положения, в котором были в начале сезона, чувствуем себя намного комфортнее. Но всё самое интересное впереди, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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