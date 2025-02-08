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В «Куньлуне» отреагировали на слухи о том, что клуб может переехать в Санкт-Петербург

В «Куньлуне» отреагировали на слухи о том, что клуб может переехать в Санкт-Петербург
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Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» отреагировала на слухи о том, что клуб может переехать в Санкт-Петербург.

«Клуб не имеет отношения к появившейся информации. Подобного решения у нас нет», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе «Куньлуня».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что китайский клуб со следующего сезона может переехать в «Ледовый», где раньше играл санкт-петербургский СКА.

«Куньлунь Ред Стар» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 53 матча, в которых набрал 49 очков. Команда Михаила Кравца занимает девятое место в таблице Запада.

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