«Над травмами нельзя смеяться и глумиться». Якупов — о поведении болельщиков «Лады»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов отреагировал на поведение болельщиков «Лады» во время того, как шайба попала ему в лицо.

— В матче с «Ладой» шайба попала тебе в лицо, и стало страшно, что у «Авангарда» очередная травма.

— Сначала был и у меня такой страх, но через несколько секунд понял, что всё нормально. Сильно выручила капа, так что, пользуясь случаем, хочу посоветовать начинающим хоккеистам, чтобы пользовались капой, поскольку она реально спасёт вам и зубы, и голову, и челюсть. Подлатали немного, я же потом вышел дальше играть, так что, слава богу, всё хорошо.

— Видел, что ты в этом эпизоде обратил внимание на болельщиков «Лады», кричавших: «Уноси, уноси».

— Я просто посмотрел в их сторону, потому что не понял, для чего и зачем это нужно. Это неприятно, это могло произойти и с игроком их команды. Это не по-спортивному, я вообще не так воспитан, так что неприятно было. Травмы не приносят абсолютно никакого удовольствия, а произойти могло всё, что угодно. Над этим нельзя смеяться и глумиться, выкрикивать что-то, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.