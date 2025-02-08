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«Всё слаженно, всё чётко, маркетинг офигенный». Якупов — о новом контракте с «Авангардом»

«Всё слаженно, всё чётко, маркетинг офигенный». Якупов — о новом контракте с «Авангардом»
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал свой новый контракт с омским клубом.

— Как произошло, что ты подписал новый контракт с «Авангардом», не дожидаясь плей-офф?
— Это было предложение клуба, поступившее перед Новым годом. Я долго не думал, не колебался, там буквально надо было несколько деталей обсудить. Я никуда не хотел уходить, не хотел долго ждать, для меня не было принципиально выходить на рынок свободных агентов, потому что меня всё устраивало в «Авангарде», а от добра добро не ищут. Зачем что-то выдумывать? Где-то чуть больше, где-то чуть меньше — это не играет никакой роли.

— Почему тебе комфортно именно в Омске?
— Сам клуб, организация, люди. Всё слаженно, чётко — переезды, заезды, экипировка, питание, быт, другие услуги, маркетинг офигенный у нас. Команда, коллектив, ну и тренерский штаб, конечно. Тренерский штаб — это один из ключевых мотивов. Я хочу работать, прогрессировать с людьми, которые очень здорово понимают в хоккее, досконально в нём разбираются, и у них большие амбиции. Конечно, большой и спрос, но я к этому готов, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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