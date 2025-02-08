«Тренер вратарей говорит, чтобы не обращали внимания». Голкипер «Барыса» — об игре команды

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин рассказал об игре казахстанской команды в нынешнем сезоне.

— Расскажи о своих впечатлениях о дебюте в Матче звёзд КХЛ.

— Великолепная обстановка, отличная программа, шикарная арена и болельщики. Всё достаточно интересно.

— Насколько важно тебе было отвлечься от рутины сезона?

— Это всегда дополнительная мотивация и положительные эмоции. Они нужны, учитывая сезон «Барыса», их не так много было. Здорово переключиться, отдохнуть от рутины.

— У «Барыса» тяжёлый сезон, сейчас команда играет без сборников, и вратарю достаётся больше всего.

— Наш тренер вратарей советует нам не обращать внимания на всё, что происходит. Нужно заниматься своим делом, без разницы, какой состав. В последнем матче мы показали, что даже ослабленным составом готовы биться за результат, — сказал Бояркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.