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Бояркин: «Барыс» выбрал достаточно сложный путь. Будем вместе поднимать хоккей Казахстана

Бояркин: «Барыс» выбрал достаточно сложный путь. Будем вместе поднимать хоккей Казахстана
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Вратарь «Барыса» Никита Бояркин рассказал о подписании трёхлетнего контракта с казахстанским клубом.

— Прокомментируй подписание трёхлетнего контракта с «Барысом».
— Всегда проще играть, когда есть долгосрочный контракт. Я очень рад, что «Барыс» заинтересован во мне. В ближайшие три года выбран достаточно сложный путь, будем играть в основном своими ребятами, поэтому, так скажем, будем поднимать все вместе казахстанский хоккей, — сказал Бояркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Барыс» занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 53 игр.

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