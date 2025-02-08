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«Ему надо это пройти». Вратарь «Барыса» — о шведе Маттссоне, редко играющем в сезоне

«Ему надо это пройти». Вратарь «Барыса» — о шведе Маттссоне, редко играющем в сезоне
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Вратарь «Барыса» Никита Бояркин рассказал о совместной игре с голкипером казахстанского клуба Юханом Маттссоном.

— Какова коммуникация с Юханном Маттссоном? Он в команде, но практически не играет.
— Максимально подбадриваем его. Он попал в такую ситуацию, когда сделали ставку на местных хоккеистов. Понятно, сложная ситуация, но он опытный вратарь. Возможно, это его путь, который ему надо пройти, — сказал Бояркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, «Барыс» занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 29 очков после 53 игр.

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