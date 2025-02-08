Сборная Финляндии всухую обыграла Чехию в матче шведского этапа Еврохоккейтура

Завершился матч Хоккейных игр Beijer (Евротур), в котором встречались сборные Финляндии и Чехии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке в составе сборной Финляндии отличились Ойва Кескинен, Себастьян Репо и Оливер Капанен (в большинстве). В заключительном периоде счёт не изменился — 3:0.

Чехия занимает второе место в турнирной таблице Хоккейных игр Beijer. Команда набрала три очка за два матча. Финляндия располагается на первой строчке, заработав пять очков.