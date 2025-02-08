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Финляндия — Чехия, результат матча 8 февраля 2025, счет 3:0, Еврохоккейтур 2024-2025

Сборная Финляндии всухую обыграла Чехию в матче шведского этапа Еврохоккейтура
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Завершился матч Хоккейных игр Beijer (Евротур), в котором встречались сборные Финляндии и Чехии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
08 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Кескинен (Няттинен, Laaksonen) – 21:16     2:0 Репо (Руохомаа, Няттинен) – 29:18     3:0 Капанен (Няттинен, Леппянен) – 35:34 (pp)    

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке в составе сборной Финляндии отличились Ойва Кескинен, Себастьян Репо и Оливер Капанен (в большинстве). В заключительном периоде счёт не изменился — 3:0.

Чехия занимает второе место в турнирной таблице Хоккейных игр Beijer. Команда набрала три очка за два матча. Финляндия располагается на первой строчке, заработав пять очков.

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