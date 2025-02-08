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«Это восхитительно». Тревор Мёрфи — о Матче звёзд КХЛ в Новосибирске

«Это восхитительно». Тревор Мёрфи — о Матче звёзд КХЛ в Новосибирске
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Защитник «Сибири» и команды Дивизиона Чернышёва Тревор Мёрфи высказался об участии в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Он победил в конкурсе «Сила броска». Результат игрока составил 164,17 км/ч.

«Это восхитительно. Город долго ждал этого. Очень круто быть частью такого события, я запомню его надолго. Болельщики заслужили шоу, надеюсь, им было весело! Наши болельщики — лучшие в лиге! Они нас всегда шумно поддерживают», — приводит слова Мёрфи официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Завтра, 9 февраля, между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита». Кроме того, пройдут матч за третье место и финал среди команд дивизионов.

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Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи победил в конкурсе «Сила броска» на Матче звёзд КХЛ
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