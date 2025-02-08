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«Задача была сказать спасибо моему отцу». Каменев — о конкурсе Матча звёзд КХЛ

«Задача была сказать спасибо моему отцу». Каменев — о конкурсе Матча звёзд КХЛ
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Нападающий московского ЦСКА и команды Дивизиона Тарасова Владислав Каменев высказался об участии в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Команда Дивизиона Тарасова в полуфинале уступила Дивизиону Боброва (6:9). Каменев участвовал в конкурсе «Сила броска», в котором победу одержал защитник «Сибири» Тревор Мёрфи.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 11:15 МСК
Дивизион Боброва
Окончен
9 : 6
Дивизион Тарасова
0:1 Исхаков – 00:39 (3x3)     0:2 Аймурзин – 02:07 (3x3)     1:2 Хафизов – 02:22 (3x3)     1:3 Гернат (Исхаков) – 02:47 (3x3)     2:3 Демидов – 03:18 (3x3)     2:4 Энас – 03:29 (3x3)     3:4 Морозов (Голдобин) – 04:09 (3x3)     3:5 Гусев – 05:48 (3x3)     3:6 Гусев – 08:35 (3x3)     4:6 Хафизов – 09:01 (3x3)     5:6 Климович – 09:09 (3x3)     6:6 Порядин – 10:59 (3x3)     7:6 Хафизов – 15:13 (3x3)     8:6 Демидов – 16:18     9:6 Климович – 19:34 (en)    

«Отличные впечатления, положительные эмоции. Матч, конечно, могли выиграть, надеюсь, что болельщикам понравилось. Был результативный хоккей, интересные конкурсы. Буллит со Снеговиком, который победил – прикольно было, классно ребята придумали. Крутая атмосфера, полные трибуны: думаю, ожидания оправдались.

В моём конкурсе задача была сказать спасибо моему отцу, который воспитал меня и привёл в хоккей, следит за каждой игрой и поддерживает (Каменев вышел на лёд в ретроджерси своего отца. – Прим. «Чемпионата»). Этим я хотел его поблагодарить», — приводит слова Каменева официальный сайт КХЛ.

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