«Задача была сказать спасибо моему отцу». Каменев — о конкурсе Матча звёзд КХЛ

Нападающий московского ЦСКА и команды Дивизиона Тарасова Владислав Каменев высказался об участии в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Команда Дивизиона Тарасова в полуфинале уступила Дивизиону Боброва (6:9). Каменев участвовал в конкурсе «Сила броска», в котором победу одержал защитник «Сибири» Тревор Мёрфи.
«Отличные впечатления, положительные эмоции. Матч, конечно, могли выиграть, надеюсь, что болельщикам понравилось. Был результативный хоккей, интересные конкурсы. Буллит со Снеговиком, который победил – прикольно было, классно ребята придумали. Крутая атмосфера, полные трибуны: думаю, ожидания оправдались.
В моём конкурсе задача была сказать спасибо моему отцу, который воспитал меня и привёл в хоккей, следит за каждой игрой и поддерживает (Каменев вышел на лёд в ретроджерси своего отца. – Прим. «Чемпионата»). Этим я хотел его поблагодарить», — приводит слова Каменева официальный сайт КХЛ.
- 8 февраля 2025
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