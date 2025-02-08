Защитник «Сибири» Мёрфи высказался о победе в конкурсе «Сила броска» на Матче звёзд КХЛ

Защитник «Сибири» и команды Дивизиона Чернышёва Тревор Мёрфи прокомментировал победу в конкурсе «Сила броска» на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Результат игрока составил 164,17 км/ч.

«Было прикольно победить моего бывшего соседа по комнате Владислава Каменева! Я жил с ним во время своего первого сезона! Мы здорово повеселились. Это был отличный день. Не знаю, что принесёт нам завтрашний день, но мы попробуем выиграть!» — приводит слова Мёрфи официальный сайт КХЛ.

Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.