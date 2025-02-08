«Наверное, коньки удачно поточили». Бучельников — о победе в конкурсе «Круг на скорость»

Нападающий «Витязя» и команды Дивизиона Боброва Дмитрий Бучельников прокомментировал победу в конкурсе «Круг на скорость» на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске. Его результат составил 13,737 секунды.

«Как видите, первый сегодня, даже с места стартанул (смеётся). Может, я и не самый быстрый в лиге, но в конкурсе выступил удачно. Наверное, коньки удачно в клубе поточили! Фантастическая атмосфера, я восторжен и удивлён, чувствуется любовь болельщиков к хоккею. Приятно подзарядиться большим позитивом», — приводит слова Бучельникова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.