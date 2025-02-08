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Наиль Якупов: Риду Буше желаю скорейшего выздоровления

Наиль Якупов: Риду Буше желаю скорейшего выздоровления
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Нападающий омского «Авангарда» и Дивизиона Чернышёва Наиль Якупов высказался об участии в Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Он заменил партнёра по команде Рида Буше, получившего травму.

«Жалко, что Рид выбыл из команды на какое-то время и не смог приехать сюда. Но случилось то, что случилось. Я в любом случае рад здесь находиться, стараюсь максимально отдохнуть и выжать всё по полной. А Риду желаю скорейшего выздоровления, как и другим травмированным ребятам из нашей команды! Атмосфера классная, интересно и очень необычно. Полные трибуны, классно даже просто находиться на лавке и следить за конкурсами. Всё классно, всё по-доброму, много радости, много улыбок, всё это очень радует», — приводит слова Якупова официальный сайт КХЛ.

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