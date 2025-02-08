Бенуа Гру: когда подписывал контракт, не думал о том, что попаду на Матч звёзд

Главный тренер челябинского «Трактора» и команды Дивизиона Харламова Бенуа Гру высказался об участии в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Новосибирске.

«Здорово, что я здесь. Когда я подписывал контракт, не думал о том, что попаду на Матч звёзд. Это большая честь, оказаться здесь среди лучших игроков лиги. Но это делает честь не только мне, но и игрокам «Трактора», тренерам, всей организации, которая меня поддерживает. Ведь я здесь, потому что мы все делаем отличную работу», — приводит слова Гру официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Команда Дивизиона Харламова сыграет в матче за третье место с Дивизионом Тарасова завтра, 9 февраля. Начало встречи — в 11:00 мск.