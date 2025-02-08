«В сезоне-то их не люблю, ведь они играют против!» Гру — о хоккеистах Дивизиона Харламова

Главный тренер челябинского «Трактора» и команды Дивизиона Харламова Бенуа Гру высказался о Матче звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Харламова уступил Дивизиону Чернышёва со счётом 6:10.

«С тех пор как я приехал сюда вчера, всё идёт просто здорово. Вчера вечером была отличная церемония, а сегодня… (смеётся) Это весёлая игра, парни расслаблены. Для меня же это возможность пообщаться со всеми — я знаю их на льду, но сейчас могу познакомиться получше. В сезоне-то я их не люблю, ведь они играют против нас!» — приводит слова Гру официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Команда Дивизиона Харламова сыграет в матче за третье место с Дивизионом Тарасова завтра, 9 февраля. Начало встречи — в 11:00 мск.