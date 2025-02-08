«В сезоне-то их не люблю, ведь они играют против!» Гру — о хоккеистах Дивизиона Харламова
Поделиться
Главный тренер челябинского «Трактора» и команды Дивизиона Харламова Бенуа Гру высказался о Матче звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Харламова уступил Дивизиону Чернышёва со счётом 6:10.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 6
Дивизион Харламова
0:1 Шабанов (Белозёров, Кадейкин) – 01:25 (3x3) 1:1 Филимонов (Гутик, Чистяков) – 02:34 (3x3) 2:1 Широков (Мёрфи, Хмелевски) – 04:46 (3x3) 3:1 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 05:06 (3x3) 4:1 Якупов (Гальченюк, Шарипзянов) – 05:29 (3x3) 4:2 Лямкин (Яковлев) – 05:55 (3x3) 4:3 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 07:51 (3x3) 5:3 Широков (Хмелевски, Бояркин) – 09:29 (3x3) 6:3 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 11:45 (3x3) 6:4 Белозёров (Кадейкин, Шабанов) – 15:07 (3x3) 6:5 Да Коста (Яшкин) – 17:30 (4x3) 7:5 Гутик (Чистяков) – 17:39 (3x3) 7:6 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 18:06 (4x3) 8:6 Широков (Хмелевски) – 18:55 (en) 9:6 Гальченюк (Шарипзянов) – 19:23 (en) 10:6 Шарипзянов (Якупов, Гальченюк) – 19:59 (3x3)
«С тех пор как я приехал сюда вчера, всё идёт просто здорово. Вчера вечером была отличная церемония, а сегодня… (смеётся) Это весёлая игра, парни расслаблены. Для меня же это возможность пообщаться со всеми — я знаю их на льду, но сейчас могу познакомиться получше. В сезоне-то я их не люблю, ведь они играют против нас!» — приводит слова Гру официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Команда Дивизиона Харламова сыграет в матче за третье место с Дивизионом Тарасова завтра, 9 февраля. Начало встречи — в 11:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
19:50
-
19:30
-
19:12
-
18:50
-
18:32
-
18:16
-
17:54
-
17:33
-
17:12
-
16:48
-
16:18
-
16:09
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:24
-
15:16
-
14:55
-
14:44
-
14:25
-
14:20
-
14:17
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:00
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:48