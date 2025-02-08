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«Делаем шоу, как говорится». Форвард «Адмирала» Гутик — о Матче звёзд КХЛ

«Делаем шоу, как говорится». Форвард «Адмирала» Гутик — о Матче звёзд КХЛ
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Нападающий владивостокского «Адмирала» и команды Дивизиона Чернышёва Даниил Гутик высказался об участии в Матче звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
10 : 6
Дивизион Харламова
0:1 Шабанов (Белозёров, Кадейкин) – 01:25 (3x3)     1:1 Филимонов (Гутик, Чистяков) – 02:34 (3x3)     2:1 Широков (Мёрфи, Хмелевски) – 04:46 (3x3)     3:1 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 05:06 (3x3)     4:1 Якупов (Гальченюк, Шарипзянов) – 05:29 (3x3)     4:2 Лямкин (Яковлев) – 05:55 (3x3)     4:3 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 07:51 (3x3)     5:3 Широков (Хмелевски, Бояркин) – 09:29 (3x3)     6:3 Шарипзянов (Гальченюк, Якупов) – 11:45 (3x3)     6:4 Белозёров (Кадейкин, Шабанов) – 15:07 (3x3)     6:5 Да Коста (Яшкин) – 17:30 (4x3)     7:5 Гутик (Чистяков) – 17:39 (3x3)     7:6 Ермаков (Да Коста, Яшкин) – 18:06 (4x3)     8:6 Широков (Хмелевски) – 18:55 (en)     9:6 Гальченюк (Шарипзянов) – 19:23 (en)     10:6 Шарипзянов (Якупов, Гальченюк) – 19:59 (3x3)    

«Очень приятно находиться здесь – хорошая атмосфера, все шутят, смеются, прикалываются. Делаем шоу, как говорится. Мне очень нравится. Хотели выиграть, не отдали матч. Домашняя команда, болельщики гонят вперёд. Больше всего понравились буллиты, ребята подготовились классно, молодцы. Интересно было смотреть. В финале будем настраиваться на победу», — приводит слова Гутика официальный сайт КХЛ.

Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.

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