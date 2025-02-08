«Делаем шоу, как говорится». Форвард «Адмирала» Гутик — о Матче звёзд КХЛ

Нападающий владивостокского «Адмирала» и команды Дивизиона Чернышёва Даниил Гутик высказался об участии в Матче звёзд КХЛ. В полуфинале Дивизион Чернышёва обыграл Дивизион Харламова — 10:6.

«Очень приятно находиться здесь – хорошая атмосфера, все шутят, смеются, прикалываются. Делаем шоу, как говорится. Мне очень нравится. Хотели выиграть, не отдали матч. Домашняя команда, болельщики гонят вперёд. Больше всего понравились буллиты, ребята подготовились классно, молодцы. Интересно было смотреть. В финале будем настраиваться на победу», — приводит слова Гутика официальный сайт КХЛ.

Команда Дивизиона Чернышёва сыграет в финале с Дивизионом Боброва завтра, 9 февраля. Начало решающего матча — в 13:00 мск.